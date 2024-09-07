Украинцы возмущены действиями манекенщицы за границей.

Украинская супермодель Снежана Онопко, которая уже много лет живет за границей, нарвалась на хейт. Знаменитость возмутила сеть своими роликами под российские песни.

В Instagram Снежаны чуть ли не каждый день можно встретить видео с российской музыкой. Модель не стесняется транслировать свою роскошную жизнь и при этом поддерживать исполнителей из страны-агрессора, прослушивая их треки.

На действия манекенщицы отреагировала украинская журналистка Алина Доротюк. В своем Telegram она осудила поведение Онопко.

"Чего мы удивляемся, что на Венецианском кинофестивале показывают документалку о "бедных русских солдатах", если украинская супермодель Снежана Онопко, которая в свое время прославила нашу страну на весь мир, выставляет сториз и посты на своей Instagram-странице под песни российских исполнителей. Как говорится: если можно украинским знаменитостям, почему нельзя другим", - написала Алина.

Стоит указать, что у Снежаны только в одном Instagram более 16 миллионов подписчиков. Большая часть фолловеров - это иностранцы. По мнению интервьюера модель вместо того, чтобы привлечь внимание к войне в Украине, показывает недостойный пример подписчикам.

"Но, если уж солнце где-то на прибалтийском побережье сильно перегрело в голову, и ты никак не вникаешь в контекст российско-украинской войны с аудиторией в 16,3 млн фолловеров, то лучше вообще не позиционировать себя украинской моделью", - подчеркнула Доротюк.

К слову, Онопко получила мировую славу в 2000-х годах. Она прославила Украину, войдя в 5-ку лучших моделей мира. Снежана сотрудничала со знаменитыми брендами, в частности, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Prada и др. Сейчас манекенщица никак не высказывается о войне. Свой блог она ведет преимущественно на английском, а упоминание об Украине есть только в описании ее страницы в Instagram, где она оставила эмоджи украинского флага.

Напомним, ранее мы писали, что Снежана Онопко во второй раз вышла замуж и показала мужа.

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