"Разбил мне голову": украинская супермодель Снежана Онопка рассказала об издевательствах мужа

Как рассказала модель, сейчас у пары идет бракоразводный процесс, они пытаются разделить имущество.

Украинская супермодель Снежана Онопка разводится с мужем — бизнесменом Николаем Щуром, с которым прожила в браке десять лет. 33-летняя звезда мировых подиумов обвинила Щура в домашнем насилии не только по отношению к себе, но и по отношению к ее матери. Кроме того, по словам девушки, мужчина не отдает ей личные вещи, украшения и машину.

Об этом пишет Super.

Как рассказала модель, сейчас у пары идет бракоразводный процесс, они пытаются разделить имущество. Карантин Онопка проводит в своей квартире в Киеве и пока не может покинуть ее по понятным причинам.

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«Я решила подать на развод после очередного насилия. Это было в семь утра, я спала, он пришел в неадекватном состоянии, ну и все началось. Я подождала, когда он выйдет в город, собрала свою сумочку Louis Vuitton, собаку, драгоценности и ушла. На мне записано много имущества, также на моей маме и тете. Пока нас не разведут, я нахожусь большой опасности. Уже после развода будем подавать документы на раздел», - рассказывает Снежана.

По рассказу модели, в начале отношений муж не проявлял агрессии, однако после замужества начались побои и угрозы. После чего бизнесмен на коленях просил прощения, и девушка решала не уходить из дома, однако сейчас тирания в доме началась с новой силой.

«После избиения он возил меня по больницам. Я врала, что упала с лестницы, на меня смотрел доктор и говорил, что таких травм быть не может. Я говорила: нет, могут, потому что мой муж стоял рядом в этот момент. У мамы были очень серьёзные травмы после побоев. Я бы никогда не вынесла это на публику, если бы он сейчас не угрожал моей маме. Сложно объяснить, почему я терпела. Сначала все было замечательно, мы жили у меня в квартире, денег у него не было. После свадьбы он начал подниматься, начались небольшие побои. Например, однажды в Монако он разбил мне голову. Мой муж угрожал мне тем, что моя мама будет кровью харкаться, что я приползу к нему на коленях без всего, поэтому мне пришлось рассказать об этом», - поделилась модель.

Отметим, что Снежана Онопко (настоящая фамилия девушки. — прим. ред.) — знаменитая фигура в модельном бизнесе. Она принимала участие в показах брендов Chanel, Yeezy Season, Giorgio Armani, Balmain, Dolce & Gabbana и в огромном количестве других модных шоу. За свою карьеру успела украсить обложки Vogue, Tatler, Numero, W Magazine, SNC и других изданий.

Как сообщал УНИАН, ранее на известную ведущую Регину Тодоренко обрушилась волна негодования и осуждения после того, как она высказалась по поводу домашнего насилия. "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", - этот ее вопрос просто привел сеть в бешенство.