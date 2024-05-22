Она пока не раскрывает подробностей события.

Известная украинская модель Снежана Онопко, которая входит в пятерку самых успешных моделей мира, во второй раз вышла замуж.

Об этой новости она сообщила у себя в Instagram и опубликовала фото с мужем.

"Официально женаты", - написала Снежана.

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Кто стал избранником модели и как долго они в отношениях - она не отметила.

Интересно, что для события влюбленные выбрали нетрадиционные наряды, в частности, Снежана была в черной юбке, темной кофточке и без фаты на голове. А жених надел черные классические брюки и голубую рубашку. Позже стало известно, что пара только зарегистрировала отношения в ЗАГСе, но саму свадьбу хотят сыграть летом этого года.

Также на фан-странице Онопко ее поклонники поздравили с изменениями в личной жизни.

"Снежана вышла замуж. Пусть сегодняшний день станет началом долгой счастливой совместной жизни", - написали они.

Что известно о личной жизни Снежаны Онопко

Модель Снежана Онопко впервые вышла замуж в 2011 году за бизнесмена Николая Щура. Однако в 2020 году они расторгли свой брак. После развода Онопко рассказывала, что бывший ее бил и изменял. Мужчина, по ее словам, даже ей угрожал, поэтому девушке приходилось ходить с охраной.

Напомним, недавно актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару вышла замуж за иностранца.

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