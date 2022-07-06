Поклонники раскритиковали певицу за русский язык.

Украинская певица Надя Дорофеева решила похвастаться с поклонниками успехами своей новой русскоязычной песни Raznotsvetnaya, но они отреагировали на это не самым лучшим образом.

Так, Надя написала в Instagram, что клип на эту песню просмотрели пять миллионов раз. При этом поклонники убеждены, что певица не во время обнародовала отрывок из русской песни, учитывая то, что Россия напала на Украину.

"Я уже ничего не могу слушать на русском. Просто фу", "А почему на русском языке?", "Не думаю, что сейчас время петь на языке, которым разговаривают убийцы детей", - пишут пользователи сети в комментариях.

При этом Дорофеева поспешила напомнить, что ранее объявила конкурс на лучшую адаптацию песни Raznotsvetnaya на украинский язык и посоветовала глупеньким подписчикам прочитать ее пост внимательнее.

Напомним, ранее Дорофеева объявила, что переведёт один из своих хитов на украинский язык.

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