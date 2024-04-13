Мужчина верит, что они смогут спасти свой брак.

Сегодня, 13 апреля, певица MamaRika празднует свой день рождения. Ей исполнилось 35 лет. На фоне информации о серьезном кризисе в браке, ее трогательно поздравил муж Сергей Середа.

Он опубликовал романтическое видео в Instagram, на котором пара вместе обнимается и целуется. А потом написал, что они все же должны преодолеть все проблемы в семейной жизни.

"Сегодня день рождения у моей любимой. И пусть сейчас не самый простой период в наших отношениях, но я точно знаю, что мы его непременно пройдем!" - отметил Сергей.

Видео дня

А потом добавил, что несмотря на все, ему очень повезло с женой. Поэтому пожелал ей только самого лучшего.

"Люблю тебя, горжусь тобой, твои мечты непременно сбудутся, потому что ты очень сильная! Хотя для меня ты всегда будешь моей маленькой девочкой. Ты лучшая мама для нашего сына и жена, с которой мне невероятно повезло", - добавил мужчина.

Сама же именинница отреагировала на сообщение. Она написала лаконично в ответ "Люблю тебя" и добавила смайлик "сердечко".

Что известно об отношениях

Певица MamaRika и ведущий Сергей Середа вместе 9 лет, из них в браке 4. Они воспитывают общего сына Давида.

Недавно исполнительница заявила, что в их семейной жизни не все в порядке. Они переживают серьезный кризис в отношениях и даже на грани развода. Пара ездила на совместный отдых в Буковель на несколько дней, но это не помогло изменить ситуацию к лучшему. Позже сам Сергей впервые высказался об их кризисе. Однако супруги отмечают, что пытаются спасти свой брак и будут бороться за свою семью.

Напомним, ранее MamaRika откровенно призналась, живет ли еще вместе с мужем.

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