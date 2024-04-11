Она рассказывала, что сейчас сложный период для их семьи.

Недавно украинская певица MamaRika откровенно заявила, что в отношениях с мужем Сергеем Середой серьезный кризис и они на грани развода.

После этого подписчики постоянно пишут слова поддержки и интересуются, что же сейчас происходит в их семейной жизни. В частности, некоторые поклонники спросили, до сих пор ли супруги живут вместе под одной крышей. На этот вопрос певицы решила честно ответить в своем Instagram.

"Как вы? Вы разошлись? Живете вместе?". Последние дни у нас с Сергеичем обрывается директ от этих вопросов. Мы честны с вами до конца и не хотим играть на эмоциях других. Говорим как есть, мы живем вместе, у нас сын. Это было бы очень эгоистично сейчас взвалить все на него, мы ему нужны", - написала MamaRika.

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А потом добавила, что они с Сергеем все же пытаются работать над отношениями, но это все не может принести быстрого результата.

"Как мы? Мы стараемся делать все что в наших силах, чтобы выйти из этого кризиса: постоянные диалоги, работа с психологом, пробуем слышать друг друга, не обвинять и понимать. Да, для того, чтобы восстановить или хотя бы попытаться вернуться к тому, что было, нужно время, поэтому просто дайте нам его", - отметила девушка.

К слову, MamaRika и Сергей Середа вместе 9 лет, из них в браке 4. Пара сыграла роскошную свадьбу в Таиланде на берегу океана. Сейчас они воспитывают общего сына Давида, которому будет три года.

Напомним, ранее муж певицы впервые высказался о кризисе в их браке.

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