Он сказал, что сейчас они пытаются спасти свой брак.

Недавно певица MamaRika выпустила песню "Хтось йде", в которой спела о кризисе в отношениях с мужем Сергеем Середой и рассказала, что сейчас они находятся на грани разрыва.

Все это время Середа молчал о сложившейся ситуации в семье, однако сейчас выразил благодарность тем поклонникам, которые написали ему слова поддержки, и ответил тем, кто считает, что они с супругой хайпуют на теме своих отношений.

"Спасибо всем за поддержку и за большое количество сообщений в директ. Но сейчас я не готов никому отвечать, так как мы должны сами разобраться в наших отношениях. Те, кто пишут, что все это ради хайпа вокруг новой песни, хочу вас разочаровать, это не так. Мы уже давно переживаем этот кризис, и появление песни - это результат наших переживаний! Слова, которые поет Настя действительно о нас", - написал Сергей на своей странице в Instagram.

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Он добавил, что сейчас они с супругой делают все возможное для того, чтобы сохранить свой брак.

"Мы делаем все возможное, чтобы семья осталась семьей и надеюсь, что очень скоро мы будем вспоминать об этом периоде, как о чем-то очень сложном, но то, что уже осталось позади! Еще раз благодарю вас, берегите друг друга! И пусть никто не от кого не уходит", - добавил юморист.

Отношения MamaRika с мужем - что известно

MamaRika и Сергей Середа вместе уже 9 лет. В 2021 году у них родился сын Давид. Это была одна из самых примерных семей в украинском шоу-бизнесе, поэтому новость о возможном разводе шокировала их поклонников.

К слову, недавно MamaRika рассказала, что они ездили с супругом в Буковель, но эта поездка стала кошмаром для них. Она три дня рыдала.

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