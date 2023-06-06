Также она напомнила, что россияне, которые начали утверждать, что они якобы не причастны к подрыву ГЭС, все равно угрожают еще большими катастрофами.

Украинская певица NAVKA (Марина Тимофейчук) показала последствия подрыва Каховской ГЭС. Она рассказала, что видео с подтоплением было снято с позиций подразделения его мужа, который воюет в Херсонской области.

"Кстати, это его малая родина... Представьте себе, что это значит для сотен тысяч людей - навсегда потерянные дома, детские тропы, вкус яблок из бабушкиного сада... Утраченная личная история, к которой можно было прикоснуться, почувствовать на вкус, вдохнуть... Теперь каждая история рода и память - только в голове... В книжках... В песнях", - написала певица в соцсетях.

Также она надеется, что люди успеют эвакуироваться. Кроме этого, NAVKA отметила, что в некоторых населенных пунктах, из которых осенью бежали россияне, осталось немало мин. По словам певицы, она верит в то, что украинцы не наткнутся на снаряды.

"И к прошлому: 18 августа 1941 года, советской властью была взорвана плотина Днепровской ГЭС, чтобы остановить наступление немецких войск. после подрыва погибли десятки тысяч военных, потери которых, конечно, скрыли... О потерях гражданского населения - в советские времена даже паспортов людям не выдавали, поэтому их жизни никто не считал. Сегодня, чтобы остановить наше контрнаступление, россияне взорвали Каховскую ГЭС", - отметила NAVKA.

Также она напомнила, что россияне, которые начали утверждать, что они якобы не причастны к подрыву ГЭС, все равно угрожают еще большими катастрофами. Пропагандисты страны-агрессора выдали заявления о том, что они могут взорвать другие дамбы.

"Ну вы поняли, что что-то логика не вяжется: "можем взорвать" или "это не мы". И цивилизованный мир это понимает! Оккупанты должны ответить за все!" - резюмировала NAVKA.

Напомним, ранее появилась реакция Софии Ротару на подрыв Каховской ГЭС.

Вас также могут заинтересовать новости: