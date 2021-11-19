Смирнова говорит, что многие звезды сталкиваются с проблемой выпадения волос.

Причиной появления парика на голове у 72-летней Аллы Пугачевой, вероятно, является проблема с ее волосами.

Такое предположение высказала российскому сайту PopCornNews парикмахер и стилист Юлия Смирнова, комментируя недавние фото похудевшей Пугачевой.

По словам Смирновой, проблема с волосами у Примадонны появилась давно, поскольку шиньоны на ее голове она носит продолжительное время.

"Конечно же, в быту или повседневной жизни это неудобно, но для публичных личностей это норма. Многие знаменитости к этому прибегают. Они тоже стареют и сталкиваются с выпадением волос", - говорит стилист.

Напомним, ранее врач рассекретила стоимость голливудской улыбки Аллы Пугачевой. Оказывается, артистка ставила себе импланты, а потом керамические виниры. В целом преображение улыбки ей обошлось более чем за 700 тысяч гривень.

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Автор: Виолетта Орлова