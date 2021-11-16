На фото артист позирует на газоне, завернувшись в полотенце.

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал фото, сделанное его супругой Аллой Пугачевой в далеком 2011 году.

Снимок он разместил в своем Instagram. На нем артист позирует на газоне в домашних тапочках, завернувшись в белое полотенце.

"Купидон в тапках. 2011 г. Фотохудожник Алла Пугачева", - подписал он.

Как сообщалось, Максим Галкин внесен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

Кто такой Максим Галкин

Максим Галкин дебютировал на сцене как юморист в апреле 1994 года. Он прославился пародиями на политиков. С 2001 года выступает с сольными программами.

Галкин живет в подмосковной деревне Грязь. С 2011 года он женат на российской певице Алле Пугачевой. Пара воспитывает детей-двойняшек – Лизу и Гарри, рожденных суррогатной мамой.

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Автор: Виолетта Орлова