Примадонна позировала рядом с артистом Александром Буйновым.

Российский артист Александр Буйнов решил провести один из своих вечером вместе со своими друзьями, звездной четой Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Так, артист пришел к ним в гости и даже устроил мини-фотосессию. Позже в своем инста-блоге он показал фото с помолодевшей Примадонной, которая предстала в черном мини-платье. Ранее похожий снимок публиковал Максим Галкин.

Читайте такжеДмитрий Гордон рассмешил курьезным фото с женой"В гостях у друзей. Как хорошо встречаться по поводу и без… Провели прекрасный вечер", - подписал снимок Буйнов.

"Все такие красивые", "Примадонна, она и есть Примадонна", "Шикарная Алла Борисовна", "Классные", "Я от вас балдею", - пишут пользователи сети в комментариях.

Напомним, ранее врач рассекретила стоимость голливудской улыбки Аллы Пугачевой. Оказывается, артистка ставила себе импланты, а потом керамические виниры. В целом преображение улыбки ей обошлось более чем за 700 тысяч гривень.

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Автор: Диана Могилевич