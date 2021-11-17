Над улыбкой Примадонны поработали хирурги-имплантологи.

Хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Наталья​ Елфимова рассказала, что улыбку российской певицы Аллы Пугачевой исправляли врачи.

Об этом сообщает Sobesednik.ru.

По ее словам, у Примадонны с рождения была диастема (промежуток между передними зубами, - УНИАН). Вероятно, именно поэтому Примадонна решилась вставить себе импланты, чтобы улыбка стала идеальной.

Читайте такжеБедность, раннее материнство, трагедия в семье и жизнь с Меладзе: Вера Брежнева дала откровенное интервьюЕлфимова отметила, что такое хирургическое вмешательство обошлось звезде не менее чем за 723 тысяч гривень. Но эти деньги того стоили, ведь процедура выполнена очень качественно.

"У Аллы Борисовны не занижена средняя треть лица, что говорит о полном восстановление жевательных зубов", – сказала врач.

Также специалист уточнила, что Примадонна прибегала и к услугам ортодонта. Оказывается, звезда поставила себе виниры, чтобы зубы были ровнее и белее.

Напомним, ранее Пугачева сфотографировала Галкина полуголым.

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Автор: Диана Могилевич