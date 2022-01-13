Принцу Эндрю не удалось избежать иска.

Сын британской королевы Елизаветы II принц Эндрю может предстать перед судом по делу о сексуальном насилии в США.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Гражданский иск против члена королевской семьи американка Вирджиния Джуфре. Женщина утверждает, что еще несовершеннолетней стала жертвой влиятельного педофила и миллиардера Джефри Эпштейна, который заставлял ее оказывать сексуальные услуги своим знакомым, среди которых был и принц Эндрю.

Читайте такжеМеган Маркл рвется, а принц Гарри боится: СМИ рассказали о новых разногласиях парыДжуфре заявила, что сын Елизаветы II изнасиловал ее несколько раз. В то же время сам принц Эндрю все обвинения отрицает. По его словам, он совсем не помнит женщину, хотя у них есть совместное фото.

Дело будут рассматривать в Нью-Йорке осенью. Принц может предстать перед судом, если не сможет договориться с истицей об урегулировании.

Как сообщал УНИАН, сыну королевы Елизаветы II принцу Эндрю грозит еще один судебный иск. На этот раз герцога Йоркского в сексуальных домогательствах обвинила 43-летняя бывшая помощница скандального финансиста Джеффри Эпштейна Джоанна Шоберг.

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