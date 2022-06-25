В опубликованном видео президента РФ Владимира Путина назвали злом и сравнили с главным злодеем поттерианы Лордом Волдемортом.

Актер Том Фелтон, сыгравший роль Драко Малфоя в "Гарри Поттере", записал специальное обращение со словами поддержки украинцам и их домашним животным.

Он поблагодарил украинцев и призвал мир приобщится к поддержке украинских зоозащитников.

"Это специальное послание к храбрым людям Украины, которые не перестают вдохновлять. Даже в самые темные времена для украинцев, их сердца достаточно открыты, чтобы пытаться спасти даже животных...", - сказал он.

В опубликованном видео отмечается, что в отличии от фильмов, где актеры играют своих добрых или злых персонажей, в реальной жизни зло имеет другой вид.

Видеоряд сравнивает президента РФ Владимира Путина с главным злодеем поттерианы Лордом Волдемортом. "Зло не знает раскаяния и не сбрасывает маски, поскольку лицо негодяя и есть лицом зла", - сказано в послании. Также в видео показаны разрушения, к которым привела российская агрессия.

"...Потому от Тома из Лондона, от всей команды Слизерина всем храбрым украинцам, которые сейчас пытаются помочь и сделать столько хорошей работы, сколько могут в этот ужасный период: шлю вам всем свою любовь, много любви. Так держать!", - добавил Фелтон.

Как сообщал УНИАН, ранее оскароносная актриса Анджелина Джоли рассказала всему миру о пострадавших в Украине детях.

Она опубликовала пост, в котором отметила - почти две трети детей Украины вынужденно перемещены из-за агрессии РФ. Россия с 24 февраля 2022 года убила минимум 277 детей и еще 456 ранила.

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