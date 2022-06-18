С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину оскароносная актриса Анджелина Джоли высказала свою поддержку украинцам. Несмотря на постоянные обстрелы городов, она не побоялась приехать сюда по собственной инициативе. Сейчас звезда мирового уровня продолжает освещать тему войны в Украине.
В своем многомиллионном Instagram-блоге Джоли опубликовала пост, в котором отметила - почти две трети детей Украины вынужденно перемещены из-за агрессии РФ. Россия с 24 февраля 2022 года убила минимум 277 детей и еще 456 ранила.
"Наибольшие последствия войны несут дети. Во всем мире дети составляют 30% населения. Также дети составляют 41% всех вынужденных переселенцев", - отметила звезда Голливуда.
Напомним, Анджелине Джоли во Львове пришлось бежать в бомбоубежище.
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