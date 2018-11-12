Драко Малфой из "Гарри Поттера" изменился до неузнаваемости

Поклонники актера удивились его внешнему виду, увидев звезду недавно. По мнению многих, Фелтон заметно постарел и выглядит гораздо старше своих лет.

Том Фелтон стал сниматься в кино в 13-летнем возрасте. Именно в те времена Том попал на кастинг «Гарри Поттера».

С тех пор прошло много лет, но в памяти многих Том Фелтон все так же остается пакостливым Драко. Актер делал перерыв в актерской карьере, посвящал себя другим делам, однако потом все же вернулся с мир кино. Сейчас Тому 31 году, он едва напоминает того юного Малфоя. Более того, поклонники актера удивились его внешнему виду, увидев звезду недавно. По мнению многих, Фелтон заметно постарел и выглядит гораздо старше своих лет, пишет "СтарХит".

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Теперь остается гадать, что стало приличной таких разительных перемен во внешности: постоянный стресс, неправильный образ жизни, пагубные привычки или неудачные косметологические процедуры. Справедливости ради стоит отметить, что имя Тома не было замешано громких скандалах, что, как показывает практика, часто происходит с теми, кому удалось получить мировую славу в раннем возрасте.

Как сообщал УНИАН, дом известного голливудского актера превратился в пепелище после пожаров в Калифорнии.