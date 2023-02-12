Винник продолжает лечение.

Украинский ведущий Слава Демин рассказал о болезни и состоянии известного певца Олега Винника. Артист почти год не появляется на публике, не комментирует полномасштабную войну РФ против Украины и ничего не рассказывает о себе.

Уже давно ходят слухи о том, что Винник лечится за границей. Однако что именно с ним - не сообщается. Демин выяснил ситуацию и спросил о певце у своих знакомых.

"Олег Винник продолжает лечиться в Германии, а именно в Берлине. Стало известно, что именно там певец проходит лечение. Какое именно лечение, и что за болезнь у Олега - не известно. Но состояние, скорее всего, настолько тяжелое, что он не может появиться на людях", - рассказал ведущий в свои программе "Слава ПРО".

Видео дня

Также он добавил, что несмотря на болезнь Винник, по его словам, поддерживает украинских военных. Он якобы передает помощь и покупает много необходимого для защитников.

"Хотя Винник продолжает помогать девушкам и ребятам из ВСУ... За счет чего сейчас живет артист - неизвестно", - сообщил Демин.

Куда исчез Олег Винник

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Олег Винник публиковал в соцсетях только патриотические картинки. Впрочем, он не писал ничего относительно ситуации, не называл РФ страной-агрессором и ничего конкретного не говорил.

Настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Трач и близкий друг Винника рассказал, что певец находится за границей. Он видел его по видеосвязи и заметил, что артист выглядит как больной человек.

Недавно известная телеведущая раскрыла правду о певце. Она рассказала, что у Винника "вынужденный перерыв", впрочем тот помогает ВСУ. 9 февраля в команде артиста рассказали о его состоянии. Он записывает новые песни, но пока исполнить их на сцене не может по состоянию здоровья.

Вас также могут заинтересовать новости: