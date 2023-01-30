По словам Милы Еремеевой, у артиста вынужденный "перерыв".

Многих украинцев до сих интересует, куда же пропал Олег Винник и почему о певце практически ничего не слышно с 24 февраля. После начала полномасштабной войны артист залег на дно, он не делает публичных заявлений, не осуждает российскую агрессию.

На фоне этого стали появляться слухи о том, что Винник якобы не хочет поддерживать Украину. Однако все это не так, рассказала украинская телеведущая Мила Еремеева.

Она подтвердила информацию о том, что у Винника проблемы со здоровьем. Говоря о том, стоит ли "брать" артиста в новый украинский шоу-бизнес, Еремеева отметила, что ему сейчас не до этого.

Видео дня

"Я знаю, что с ним происходит сейчас... Там дело не в каких-то патриотичных историях, нет. Олег – он украинский артист, он поддерживает Украину. Но пока у него перерыв, связанный абсолютно со здоровьем и всем остальным", - рассказала ведущая в подкасте на GLOSTER FM.

Олег Винник "пропал" на фоне войны - что известно о певце

Олег Винник перестал выступать после 24 февраля 2022 года. Практически сразу же появились слухи не только о том, что певец пытается отмолчаться, но еще и о том, что артист якобы серьезно болен.

Правду раскрыла адвокат Винника. Несмотря на проблемы со здоровьем, певец помогает ВСУ, отметила она.

Также о Виннике высказался Харчишин. Он рассказал, что был с благотворительным концертом во Львове, где услышал информацию о волонтерской деятельности Винника.

Вас также могут заинтересовать новости: