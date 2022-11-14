Украинский артист находится в Берлине.

Настоятель храма Иверской иконы Божией Матери протоиерей Виталий Трач и близкий друг украинского певца Олега Винника рассказал, что с ним случилось и где он сейчас находится.

В комментарии "Фактам" он рассказал, что Винник действительно находится за границей. По его словам, у артиста серьезные проблемы со здоровьем, поэтому сейчас он лечится в одной из клиник Берлина.

"У Олега сейчас серьезные проблемы со здоровьем и он находится в Берлине. Он очень хотел попасть ко мне на причастие, но пока это невозможно, потому что и расстояние немалое, и война, и тем более Олег постоянно помогает фронту, покупая автомобили для ВСУ", – сказал Трач.

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Он добавил, что общается с Винником только в онлайн формате, и по его внешнему виду заметно, что он серьезно болен. Трач отметил, что ежедневно молится за здоровье артиста.

"Верю, что Матерь Божья Олега не оставит и уже совсем скоро, после нашей победы, он снова будет радовать нас своими хитами", – добавил священник.

Олег Винник: что о нем известно

С 24 февраля Олег Винник публиковал в своих соцсетях только патриотические картинки, однако ничего конкретного о войне в Украине он не сказал.

По словам адвоката Винника, артист проживает в Берлине, откуда помогает украинцам и проходит лечение. Напомним, из-за проблем со здоровьем еще до войны артист отменил несколько концертов.

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