Также стало известно, вернется ли артист на сцену.

Руководитель официального фан-клуба певца Олега Винника Валерия Барон рассказала, что он находится за границей на лечении. Именно поэтому он не может выступать на благотворительных концертах и прочих мероприятиях в поддержку Украины.

Однако, как она рассказала в программе "Зірковий", артист помогает ВСУ. Также он записывает новые песни, но пока исполнить их на сцене не может по состоянию здоровья.

"Его состояние здоровья не очень позволяет быть в публичном пространстве. Но он продолжает работать в студии, готовит новые песни. Он очень страдает без сцены сейчас, но так сложились обстоятельства из-за здоровья, что сейчас стоять на сцене он не может", - сказала Барон.

Видео дня

Она добавила, что Винник вернется на сцену, когда ему позволит это сделать его энергетическое состояниЕ, чтобы люди видели прежнего артиста - с улыбкой и любовью.

"Как только он почувствует, что готов, это произойдет", - добавила женщина.

Что сейчас известно об Олеге Виннике

Олег Винник перестал выступать после 24 февраля 2022 года. Практически сразу же появились слухи не только о том, что певец пытается отмолчаться, но еще и о том, что артист якобы серьезно болен.

Правду раскрыла адвокат Винника. Несмотря на проблемы со здоровьем, певец помогает ВСУ, отметила она.

Также о Виннике высказался Харчишин. Он рассказал, что был с благотворительным концертом во Львове, где услышал информацию о волонтерской деятельности Винника.

Вас также могут заинтересовать новости: