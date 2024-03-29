Поговаривают, что это все из-за бывшего Эльсины.

Американский актер Том Круз, который недавно встречался с россиянкой Эльсиной Хайровой, неожиданно завершил отношения с ней не просто так. Об этом пишет издание Page Six.

Как сообщалось ранее, спустя несколько месяцев встречаний актер якобы "охладел" к младшей на 25 лет пассии, однако появились новые подробности истинной причины расставания. На это, по словам СМИ, повлиял бывший муж Эльсины - российский миллионер Дмитрий Цветков. Мужчина постоянно подчеркивал, что девушка любит деньги, поэтому Тому следует быть осторожными и держать кошелек.

Команда актера была озадачена такими заявлениями экс-избранника Хайровой. Поэтому, чтобы не слышать постоянной критики Круза, посоветовали ему не быть поводом для обсуждения среди россиян.

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"Они просто не хотели иметь дело с бывшим российским мужем, который каждые несколько недель говорил что-то неприятное", - заявил инсайдер.

Что известно об отношениях Тома и Эльсины

Эльсина Хайрова является дочерью российского депутата Рината Хайрова. По слухам, она познакомились с Томом Крузом в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфере. Затем пара начала появляться вместе на светских мероприятиях в Лондоне, однако официально не комментировали свои отношения. Позже была информация, что актер регулярно остается на ночь у Эльсины и даже познакомился с ее детьми от предыдущего брака. Но с конца февраля пара уже не вместе.

Напомним, ранее Тома Круза подозревали в романе с певицей Шакирой.

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