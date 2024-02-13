Пара старается проводить много времени вместе.

Американский актер Том Круз таки встречается с россиянкой Эльсиной Хайровой по словам их друзей. Ходят слухи, что у пары дляться отношения последние несколько месяцев, и Том регулярно остается на ночь в роскошной квартире девушки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Сейчас влюбленные начали вместе появляться на светских мероприятиях. Например, недавно они стали гостями гала-ужина в поддержку лондонской благотворительной организации Air Ambulance Charity в пятизвездочном отеле Raffles. Интересно, что общие знакомые пары говорят, что Том и Эльсина пока не хотят афишировать свои отношения, но у них все хорошо.

"В кругу Эльсины хорошо известно, что они с Томом теперь вместе. За последние несколько недель они очень сблизились, но стараются не фотографироваться вместе, потому что хотят сохранить конфиденциальность", - отметили друзья влюбленных.

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По слухам, голливудский актер и россиянка могли познакомиться в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфэре. Тогда один из гостей сказал так:

"Они были неразлучны, точно пара. Казалось, Том был одержим ею".

Что известно о новой возлюбленной Тома Круза

36-летняя Эльсина Хайрова - дочь российского депутата Рината Хайрова. Ранее она была женой российского миллионера Дмитрия Цветкова. В 2022 году пара официально развелась, однако мужчина уже успел отреагировать на новые отношения бывшей так:

"Независимо от того, с кем она, с Томом Крузом или с кем-то еще, он должен знать, что ей нравятся хорошие вещи и у нее есть вкус к драгоценным вещам. Поэтому он должен держать глаза и кошелек широко открытыми".

Напомним, ранее Тома Круза подозревали в романе с Шакирой. Однако ни актер, ни певица не подтвердили свои отношения.

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