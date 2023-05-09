Певица и голливудский актер появились вместе перед публикой.

Известная певица Шакира, которая пережила болезненный развод с мужем-изменщиком Жераром Пике, заинтриговала фанов. Она появилась на публике вместе с голливудским актером и завидным холостяком Томом Крузом.

Их заметили вместе на Гран-при "Формулы-1", которое состоялось в Майами. Певица и актер проводили время рядом и не стеснялись камер папарацци. Как сообщает Daily Mail, Круз выглядел как "лихой сердцеед" рядом с Шакирой.

Для похода на "Формулу-1" актер надел белую футболку поло и брюки, а певица выбрала откровенный наряд. Она надела зеленый топ с акцентом на декольте. Свой образ Шакира дополнила массивными очками.

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На фоне этого СМИ заявили, что актер и певица закрутили роман. Однако так ли это - пока что остается загадкой. Шакира никак не комментировала информацию о возможном романе, как и сам Том Круз. После громкого развода с мужем певица занята карьерой, вполне возможно, что она и актер намеренно отправились на "Формулу-1" вместе, чтобы привлечь внимание фанатов.

Развод Шакиры - что известно

Певица Шакира и футболист Жерар Пике познакомились в 2010 году, они не узаконивали свои отношения. У них есть двое детей. В 2022 году стало известно, что Шакира и Пике расстаются. Вскоре появилась информация о том, что певица терпела многочисленные измены.

После расставания с Пике певица выпустила "песню мести", в которой рассказала о пережитых обидах. Затем Шакира "добила" бывшего еще одним хитом, в котором спела о том, что футболист пытался к ней вернуться.

Новые песни принесли Шакире немало наград. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса, а также стала "Женщиной года" по версии Billboard.

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