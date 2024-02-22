Пара провстречалась несколько месяцев.

Американский актер Том Круз теперь снова свободен. Он неожиданно закончил отношения с россиянкой Эльсиной Хайровой, которая была моложе его на 25 лет. Об этом пишет издание The Sun.

По словам друзей, Том якобы "охладел к девушке", но хочет остаться друзьями с экс-возлюбленной.

"Завершить все на плохой ноте было бы неправильно, если бы они столкнулись в лифте, потому что живут в одном доме", - сказали друзья.

Видео дня

Поговаривают, что такое решение Круз принял после того, как недавно познакомился с детьми Хайровой от первого брака с российским олигархом. Но якобы никаких обид между Эльсиной и Крузом не осталось.

Экс-влюбленные пока не комментируют эту новость.

Что известно об отношениях Тома Круза и Эльсины Хайровой

Том Круз и Эльсина Хайрова познакомились в декабре прошлого года во время вечеринки в Мейфэре. С тех пор у них появились романтические отношения. Они начали вместе ходить на светские мероприятия в Лондоне. Но ни разу никто из них официально не комментировал роман, а лишь друзья Тома подтверждали их любовь. Они говорили, что актер настроен на серьезные отношения.

Напомним, недавно украинская ведущая Марина Аристова рассказала о своем разводе с экс-депутатом. Они прожили вместе 13 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: