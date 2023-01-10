Российский режиссер чудом избежал инфаркта.

Скандальный российский режиссер Никита Михалков все ближе к смерти. Его состояние снова ухудшилось. На фоне пневмонии он едва не перенес инфаркт.

"У режиссёра возросла площадь поражения лёгких и обострились хронические проблемы с сердцем. По нашей информации, после КТ лёгких у Никиты Сергеевича обнаружили рост поражённых участков. По сравнению с предыдущими результатами — состояние ухудшилось. Несмотря на отрицательные тесты на грипп и ковид, а также комплексную терапию, врачи поставили диагноз — идиопатическая пневмония", - сообщает российский Telegram-канал MASH.

Также отмечается, что у Михалкова врачи диагностировали мерцательную аритмию. У режиссера мог развиться инфаркт, его чудом удалось избежать. Сейчас за жизнь путиниста борются российские врачи. Фанаты путиниста уже считают, что тот "одной ногой в могиле" и даже начали сокрушаться из-за его скорой смерти.

Видео дня

Состояние Михалкова

5 января известный российский режиссер Никита Михалков попал в больницу с коронавирусом. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. 7 января состояние путиниста еще сильнее ухудшилось, из-за чего его перевели в реанимацию.

Спустя день стало известно, что Михалкову не легче. Врач-пульмонолог рассказал, что у режиссера может быть бактериальное поражение. Оно может привести к менингиту и гаймориту.

Никита Михалков: что путинист говорил о войне в Украине

Режиссер уже давно превратился в пешку Путина. Он поддерживает агрессию кровавого диктатора и считает, что тот начал полномасштабную войну против Украины для так называемой "защиты РФ". В декабре 2022 года Михалков попал под санкции за свои пропагандистские высказывания. Сам же путинист убежден, что занимался "благим делом", рассказывая на протяжении долгих лет о том, что в Украине якобы процветает н*цизм.

Вас также могут заинтересовать новости: