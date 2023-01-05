У российского режиссера диагностировали коронавирус.

Известный российский режиссер Никита Михалков попал в больницу с коронавирусом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Telegram-канал BAZA сообщает, что изначально 77-летнего режиссера госпитализировали в ГКБ № 67. Однако затем медики приняли решение перевезти Михалкова в другую больницу с помощью реанимационной бригады.

Отмечается, что на фоне коронавируса у него развилась пневмония.

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Никита Михалков и его позиция по войне в Украине

Михалков неоднократно говорил, что Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину, чтобы спасти себя от нападения Запада.

Он уверен, что Украина в заговоре с Европой и Америкой готовила нападение на Россию больше 30 лет. Именно поэтому Российская Федерация якобы приняла решение защищать своих граждан с помощью большой войны в Украине.

Стоит отметить, что Никита Михалков открыто называет войну войной, не употребляя слово "спецоперация", как это делает кровавый диктатор Владимир Путин.

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