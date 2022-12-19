Теперь он не может посещать свою виллу в Италии. Михалков говорит, что не понимает причины, по которой попал в санкционный список.

Российский режиссер Никита Михалков высказался о санкциях, которые против него ввели за пропагандистские высказывания. Как пишут росСМИ, он убежден, что занимался "благим делом", рассказывая на протяжении долгих лет о том, что в Украине якобы процветает н*цизм.

"За что я попал под санкции? Я - русский художник, режиссер, актер, сценарист, драматург и продюсер. Я попал под санкции за то, что я у себя на родине, у себя дома, 10 лет последовательно говорил о возрождающемся страшном н*цизме в очень любимой мной стране Украине, о зверином бандеровском отношении к людям. Об этом я говорил", - сказал режиссер.

Отметим, на днях стало известно, что Михалков попал под санкции ЕС. Вместе с ним в новом санкционном списке оказались Григорий Лепс и Борис Корчевников. Теперь именитый режиссер не сможет посещать свою шикарную виллу в Италии, чем он очень возмущен.

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Вот что добавил путинист:

"За то, что я предупреждал, говорил и говорю о том, что в Украине возродился н*цизм, ф*шизм, меня подвергают санкциям. Кто может за это подвергнуть санкциям? Тот, кто поддерживает н*цизм и ф*шизм. Когда тебя за это подвергают санкциям, значит, ты все делаешь правильно".

Напомним, журналисты рассказали, как режиссер Никита Михалков превратился в пешку Путина.

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