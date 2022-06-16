Что же такое случилось с некогда всеми любимым и популярным актером и режиссером?

Российский режиссер Никита Михалков давно не является творцом и превратился в верного слугу президента РФ Владимира Путина.

А недавно глава России вручил звезду героя труда Михалкову. Журналисты рассказали, как уважаемый в мире режиссер превратился в никчемность и лизоблюда.

"Все экранное время Никита Михалков чинит себя и заштопывает... Он трагический ущерб нанес себе безумными речами про чипы, про говорящих рептилий, про массонский заговор. Он хочет вернутся в нормальные люди, но у него пока не получается", - объясняет журналист Александр Невзоров и отмечает, что режиссера все равно не подпускают к Путину.

Что же такое случилось с некогда всеми любимым и популярным актером и режиссером? А реально ничего, он всегда таким и был.

Журналисты показали кадры, как Михалков четверть века назад пресмыкался перед Борисом Ельциным, а позже ругал его: мол, тот - слабак, а Путин - молодец.

"Что же двигает такими поступками режиссера Никиты Михалкова. Вкратце есть два фактора - деньги. Он стал немыслимо богат благодаря прислуживанию власти. Согласно его декларации, он зарабатывает 529 млн рублей в год... И тут вторая часть: деньги - это плата за систематическое имперское вранье в течение десятилетий", - отмечается в сюжете.

Журналисты напоминают, что студия Михалкова "Тритэ" ежегодно в течение многих лет получала из бюджета 5 млрд рублей на никому ненужные фильмы.

Ранее российский кинорежиссер Никита Михалков предложил создать альтернативу премии "Оскар". Такое предложение он выдвинул от имени Союза кинематографистов РФ. Михалков предложил раздавать талантливым артистам, кинорежиссерам и техническим работникам статуэтки с бриллиантовой бабочкой.

Вас также могут заинтересовать новости: