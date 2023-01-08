Режиссер находится в сознании, но его состояние не улучшается.

Российского режиссера Никиту Михалкова после осложнений коронавирусом перевели в реанимацию. Там ему стало еще хуже.

Врач-пульмонолог Сергей Пурясев в интервью росСМИ рассказал, что у Михалкова может быть бактериальное поражение. Оно может привести к менингиту и гаймориту.

"В результате распространения болезни происходит отравление всего организма погибшими бактериями и самой поврежденной легочной тканью. Представьте себе: легочная ткань плавится от пневмококка, как лед от воздействия огня. Количество ядов в теле больного зашкаливает, и главное здесь - дезинтоксикационная терапия. Надеюсь, ему делают гемодиализ", - сказал врач.

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Друг режиссера рассказал, что у него нет жара и добавил, что врачи считают это не очень хорошим признаком. Несмотря на то, что Михалков находится в сознании, легче ему не становится.

Болезнь Никиты Михалкова

Никита Михалков попал в больницу с коронавирусом. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Известно, что на фоне ковида у него развилась пневмония.

Позже его состояние резко ухудшилось, из-за чего его перевели в реанимацию.

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