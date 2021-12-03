Екатерина Павленко убеждена, что музыка является инструментом, с помощью которого можно говорить о важных вещах для молодежи.

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко высказала мнение относительно того, деградирует ли украинская молодежь.

Об этом Павленко рассказала в интервью известному блогеру Сергею Иванову в новом выпуске программы "Антиподы".

Отмечается, что общество сейчас часто критикует подростков за их интересы и переживает, что культурный уровень молодых поколений приходит в упадок.

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Впрочем, Павленко поддерживает молодежь и считает, что среди них есть много умных и ярких личностей, вопрос лишь в том, как правильно доносить важные вещи через музыку.

"У нас очень много классных, толковых детей. Говорят, что дети деградируют, слушают Моргенштерна, но почему мы не говорим о детях, которые слушают другую музыку, европейскую? Есть образованные дети, которые сбрасывают мне интересные лекции в личные сообщения, мы переписываемся с 15-летними девочками, интересующимися наукой. Я наблюдаю за этим явлением и понимаю, что не все так плохо", - отметила фронтвумен Go_A.

Она убеждена, что музыка является инструментом, с помощью которого можно говорить о каких-то важных вещах для молодежи.

"Хотя они и так все понимают, присоединяются, потому что чувствуют ментальную близость. Важные вещи надо артикулировать для того, чтобы их кто-то услышал и понял, что он не сам", - сказала Павленко.

Певица также рассказала, что в ее подростковом возрасте был всплеск культуры эмо, готов, панков, металлистов, но ей самой "была ближе скейтерская культура".

По ее словам, в плейлисте у певицы в то время играли Korn, Deftones, Mudvayne, ТОЛ, Massive Attack. Павленко отмечает, что сейчас она активно поддерживает украинские группы Один в каноэ, Palindrom, The Unsleeping, Alinda, Edwin Hubble, и любит лайв-концерты.

"Стараюсь не пропускать пост-роковые концерты наших групп, которые проходят в Теплом Ламповом", - сказала солистка Go_A.

Как сообщал УНИАН, популярный сервис Spotify рассказал о музыкальных предпочтениях украинцев в уходящем году. Оказалось, что музыкальный топ в Украине возглавляет скандальный российский рэпер Моргенштерн. Вслед за ним в списке идут kizaru, Скриптонит, Big Baby Tape, OG Buda, Soda Luv, Mayot, "Король и Шут", Pharaoh, GONE.Fludd. Примечательно, что все они, кроме Скриптонита, представляют российский шоу-бизнес. Украинских исполнителей в списке нет.

Также стала известна традиционная статистика видео, которые собрали больше всего просмотров на YouTube среди украинской аудитории. Среди музыкальных видео на первом месте рейтинга больше всего просмотров в Украине в этом году собрал клип на песню "Родной" от певицы Loboda.

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Автор: Александр Топчий