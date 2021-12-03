Екатерина Павленко из группы Go_A также рассказала о своем восприятии славы после успешного выступления на "Евровидении".

Фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко считает, что хейт в адрес творческих людей не может задевать, если они верят в свое дело и то, что несут в мир.

Об этом Павленко рассказала в интервью известному блогеру Сергею Иванову в новом выпуске программы "Антиподы".

"Я очень сентиментальна, уязвима, но это не касается хейта. Здесь важно, куда ты направляешь свой фокус внимания... На тот момент (успеха после Евровидения, - ред.) я настолько понимала, чего я хочу. Когда ты знаешь, кто ты, когда у тебя нет сомнений в том, что ты что-то делаешь правильно, хейт тебя не задевает. Я не завишу от мнения окружающих людей", - сказала солистка Go_A.

Также она рассказала о своем восприятии славы после успешного выступления на "Евровидении" отметив, что это последнее, о чем она думает.

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"Я воспринимаю все как возможности. Если бы кто-то сказал, как петь мне на сцене, поставил мне голос, и дал на это деньги, то возможно бы закружилось в голове. Я этот путь прошла с самого начала. Я знаю, как это дается, поэтому с моей стороны было бы бессмысленно относиться к этому как к какому-то безумному успеху. Слава - это последнее, о чем я думаю, когда делаю что-то в этой жизни", - говорит Павленко.

Также певица рассказала, что в начале своей карьеры ее стиль критиковали группы, в составе которых она тогда работала из-за того, что она была пацанкой. Павленко убеждена, что нельзя оценивать творческих людей по внешности.

"Если люди, которые играют рок-музыку, думают о таких вещах, то они не понимают смысл музыки как явления, у них совсем другие ценности и другие приоритеты. Наоборот я благодарна этим людям, что не тратила свое время", - рассказала солистка Go_A.

Как сообщал УНИАН, ранее Екатерина Павленко отреагировала на слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации. По ее словам, она о таких слухах даже не знала.

"Ну, то, что ко мне часто проявляют любопытство женщины, то это было всегда, с детства. До отношений не доходило никогда, но в плане каких-то разговоров та... доходило. Я не знаю, как на это реагировать... Нейтрально", - отметила Павленко.

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Автор: Александр Топчий