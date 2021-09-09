Группы выпустили совместный клип на песню "Місто весни".

Украинские группы "Океан Эльзы" и "Один в каноэ" выпустили клип на душевную песню "Місто весни".

"Почему мы не можем забыть о ливнях? Пожалуй, для героев мы слишком уязвимы", - комментирует новый клип лидер группы ОЭ Святослав Вакарчук.

Отметим, поклонники долго ждали премьеру нового клипа. Они отметили, что солисты групп Святослав Вакарчук и Ирина Швайдак подходят друг другу.

"Вот это дует", "Крутой трек", "Это что-то интересное", "Все дрожит внутри", "Ирина и Святослав, вы достойны внимания", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич