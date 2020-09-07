Deftones приезжает в Киев.

Организаторы UPark Festival, который будет проходить в столице Украины, пригласили известную нью-металл группу Deftones.

Пиарщики группы указали в социальной сети Twitter, что концерт будет проходить в Москве, а не в Киеве.

"Москва - 13 июля мы играем на UPark Festival. Билеты поступят в продажу в эту пятницу в 12:00 по местному времени", - говорится в сообщении.

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Автор: Диана Могилевич