Она не обращает внимания на критику.

Украинская блогерша-миллионница Татьяна Коряк, более известная как Корячка, попала в очередной скандал.

После того, как она похвасталась полетом на частном самолете в Канны и вызвала возмущение украинцев, теперь под хейт попало ее откровенное платье. Недавно на красной дорожке Каннского кинофестиваля Корячка была в белом наряде от дизайнера Андре Тана. На платье есть пикантный вырез, который обнажает одну ногу выше бедра и также есть акцент на зоне декольте. Некоторые гости мероприятия из-за откровенного образа блогерши назвали ее "украинской Ким Кардашьян" о чем написал автор платья в своем Instagram.

"Когда Таня вышла на красную дорожку, все начали кричать "Ким, Ким, это вы?". Конечно, сходство заметно, но наша Таня лучше", - отметил Андре Тан.

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Реакция подписчиков

Однако пользователи в сети осудили такой внешний вид украинки. Они писать о неуместной раскованности во время войны в стране.

"Почему в моде все выставлять напоказ? В чем здесь красота? Тело? Для этого есть конкурсы... Платье? Так его не так показывать нужно. На красной дорожке должны быть люди, а не отдельное тело"

"Пошловато и дешево для Каннского кинофестиваля"

"Где изысканность? Где женственность? Это не образ украинки! А потом украинок, глядя на таких девушек, называют "дешевыми куклами"

"Ни трусов, ни лифчика. Некоторые лица перепутали красную дорожку кинофестиваля с вечеринкой в доме Хью Хефнера".

Сама блогерша лишь отшучивается в комментариях на эту тему.

К слову, Корячка неоднократно попадала в скандалы из-за своих высказываний и поведения. Ранее, она называла военных "мясом" и отмечала, что никто не обязан идти защищать страну от врагов. Также ее хейтили за побег с мужем за границу и путешествия во время войны.

Напомним, ранее Мисс Украина Вселенная затмила всех на красной дорожке Каннского кинофестиваля.

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