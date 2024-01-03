Фолловеры спросили, на каких основаниях супруг Корячки находится за границей.

Украинская блогерша-миллионник Татьяна Коряк, более известная как Корячка, вместе с мужем и дочерью улетела в Лапландию на новогодние каникулы.

Девушка охотно делится фотографиями и видео со своего путешествия. Она рассказала, что в Лапландии встретила Санта Клауса.

Однако в сети не оценили такое хвастовство. Некоторые фолловеры начали задавать вопросы Татьяне относительно того, как ее супругу удалось выехать за границу и почему он находится там так долго.

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"А почему ваш муж так долго находится за границей? Нам не нужны такие люди, которые сейчас отсиживаются где-то там, а после победы сползутся сюда, как тараканы", - написала одна из подписчиц блогерши.

Корячка не удержалась и ответила ей: "А ты кто такая? Нимб сними". Также Татьяна добавила, что ее супруг находится за границей на законных основаниях.

Кроме того, Татьяна гневно ответила и на другие комментарии пользователей сети.

Напомним, ранее Корячка попала в скандал, назвав ВСУ "мясом". Татьяна сказала, что никто не обязан идти защищать страну. Более того, по ее словам, если бы она была мужчиной, то никогда бы не взяла в руки оружие.

Однако вскоре девушка поспешила оправдаться. Она заявила, что ее слова перекрутили.

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