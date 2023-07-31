УНИАН рассказывает все подробности скандала и как в нем замешан участник "Украина имеет талант" Никита Прилуцкий.

История началась с украинской певицы Zelenooka, прославившейся благодаря песням "Мамо", "Милий", "За нами перемога" и другим. Она поделилась в инста-сториз перепиской с участником талант-шоу "Украина имеет талант" и организатором ивентов Никитой Прилуцким. Парень предлагал ей принять участие в благотворительном концерте, однако за участие нужно было заплатить 500 долларов (18 тысяч гривень).

Прилуцкий говорил, что вырученные деньги будут направлены на помощь детям из Бахмута. А в качестве приманки для артистов сообщил, что хедлайнером события станет лидер группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка. Более того, Прилуцкий отметил, что ивент пройдет в гольф-клубе "Оболонь".

То есть молодой человек, прикрываясь именем Олега Скрипки и называя популярные в Киеве места, попытался содрать денег с украинских артистов якобы на благотворительность. Однако стоит отметить один нюанс: уже во время полномасштабной войны Прилуцкий предлагал свои услуги россиянам. Возможно, он решил под видом благотворительности спонсировать российскую армию?

Такой запрос очень возмутил пиар-менеджера артиста Екатерину Вареник. Девушка попыталась выяснить все подробности ивента и почему артистам нужно заплатить за участие, однако в разговоре с ней Прилуцкий вел себя по-хамски. Он отказался обсуждать этот вопрос.

"Господин Никита даже не дал объяснений, что за сбор, какая сумма, для чего, на что, счета или банки... Информации ноль. К тому же, когда я увидела информацию об "услугах для русских", меня порвало. Мое мнение, что таким людям не место в нашей стране. У нас война, а не время для набивания карманов средствами", - сказала Екатерина в комментарии УНИАН.

На этом история не закончилась. УНИАН связался со всеми причастными, по словам Прилуцкого, к ивенту и разобрался, что на самом деле происходит. Однако нам не удалось взять комментарий у певицы Zelenooka. Девушка отказалась что-либо говорить на эту тему, а также разорвала все рабочие отношения со своим пиар-менеджером Екатериной Вареник, которая хотела предать огласке эту ситуацию.

Участие Олега Скрипки в концерте

УНИАН поговорил и с пресс-службой артиста Олега Скрипки. Нам рассказали, что музыкант никогда не принимал участия в подобных ивентах и делать этого не будет. Более того, пресс-служба пригрозила судом Прилуцкому, если он продолжит заниматься мошенничеством.

Будет ли проходить концерт в гольф-клубе "Оболонь"

В гольф-клубе "Оболонь" журналистам УНИАН сообщили, что такое мероприятие действительно обсуждалась. Однако менеджер по продажам отметила, что если у них заказывают какой-то ивент и платят деньги, то это не значит, что они всех заказчиков знают в лицо.

Более того, девушка в разговоре с журналистом сказала, что о Прилуцком слышит впервые.

Реакция Никиты Прилуцкого на скандал

Конечно, мы не могли не поинтересоваться позицией самого Никиты Прилуцкого. Наш журналист связался с артистом, однако во время этого разговора он вел себя по-хамски. Собственно, как было в случае и с Екатериной Вареник.

Изначально он сообщил, что такое мероприятие действительно планируется и что артисты должны внести взнос за участие. При этом он сказал, что не является организатором события, но был готов дать контакт якобы настоящего организатора. Однако когда журналист несколько раз переспросил, почему артисты должны платить, Прилуцкий решил "слиться". Он сразу же переводил тему, несколько раз спрашивал у журналиста, кто она такая, хоть девушка сразу представилась.

"Хотел дать (контакты организаторов концерта - УНИАН), но не дам, потому что этого вам не нужно знать... Я не буду вам ничего рассказывать. Я не хочу с вами общаться. Это не тайный ивент, просто я не хочу с вами общаться. Я вас не знаю", - ответил мужчина.

Сотрудничество Прилуцкого со звездами

Позже стало известно, что Прилуцкий сотрудничал с украинской певицей Милой Нитич и актером Дмитрием Ступкой. Так как артист является основателем студии творческого развития, он вместе со звездами хотел провести мастер-класс.

Поэтому мы решили поинтересоваться и у этих знаменитостей, что они знают о Прилуцком и почему он сейчас требует деньги у артистов за участие в благотворительном концерте.

Мила Нитич в комментарии УНИАН сказала, что они с Прилуцким обсуждали возможность проведения мастер-класса, однако дальше разговоров дело не зашло. Она рассказала, что видела Прилуцкого два раза в жизни, а после он исчез.

Услышав о том, чем сейчас занимается Прилуцкий, Нитич сказала:

"Бред какой-то... Это какая-то мошенническая схема... После того, как человек решил сделать какой-то мастер-класс, а потом исчез, для меня вообще вопрос серьезности этого парня (исчез - УНИАН). Это сомнительный для меня человек... Хорошо, что я не имела с ним дел. Если бы он предложил мне такой концерт, за который я еще и должна была заплатить 500 долларов, я бы его послала вслед за русским кораблем".

Дмитрий Ступка и вовсе предположил, что Прилуцкий может быть аферистом, хотя сказал, что принимал участие в мастер-классе, организованным артистом.

"Я его лично не знаю. Я был в Европе, и он предложил мне провести мастер-класс для детей, онлайн. Мы его сделали и на этом все закончилось. С ним я лично не знаком... Больше мы с ним никаких дел не имели... Может он какой-то аферист? Честно говоря, я его реально не знаю. Вживую никогда не видел", - рассказал Ступка.

"Благотворительный" концерт - пранк?

Скандал с "благотворительным" концертом дошел до такого масштаба, что бежать Прилуцкому уже было некуда. Его буквально прижали со всех сторон. Поэтому он не нашел лучшего выхода, как сказать, что это был всего лишь пранк для TikTok.

Прилуцкий начал написывать журналисту УНИАН, что во время полномасштабной войны помагал семьям. В качестве подтверждения певец отправил несколько фото, на которых он позирует рядом с людьми и пакетами.

Правда это или нет - станет известно позже, так как редакция УНИАН держит руку на пульсе и выясняет все подробности скандала и роль Прилуцкого в нем.

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