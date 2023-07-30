Как оказалось, такое мероприятие действительно обсуждалось.

Сегодня, 30 июля, стало известно, что участник талант-шоу "Україна має талант" Никита Прилуцкий требовал у украинских артистов деньги за участие в благотворительном концерте, который должен состояться в гольф-клубе "Оболонь".

В связи с тем, что артист Олег Скрипка, которого Прилуцкий назвал хедлайнером ивента, опроверг свое отношение к этому мероприятию, УНИАН решил узнать, действительно ли оно должно состояться, либо это просто мошенническая схема, чтобы "выбить" из артистов денег.

Журналист УНИАН обратился за комментарием в гольф-клуб "Оболонь", где ему сообщили, что такой ивент действительно запланирован, однако никаких точных дат пока нет. А вот о Прилуцком и об участие в нем Олега Скрипки они ничего не знают.

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"У нас действительно планируется благотворительное мероприятие, но пока без дат. Если у нас заказывают мероприятие и платят деньги, то мы не всегда знаем, кто является заказчиком. О Никите Прилуцком я впервые слышу", - сообщила менеджер отдела продаж.

Скандал вокруг "благотворительного" концерта

Никита Прилуцкий предлагал украинским звездам выступить на "благотворительном" концерте, за участие в котором им нужно было заплатить по 500 долларов.

По его словам, вырученные деньги должны быть направлены на помощь детям из Бахмута, однако в разговоре с журналистами он не смог это подтвердить.

В команде Олега Скрипки, которого Прилуцкий назвал хедлайнером этого мероприятия, уже успели отреагировать. Пресс-служба артиста сообщила, что они впервые об этом слышат. Ни в каком подобном ивенте они участия никогда не принимали и принимать не будут. Более того, команда Скрипки пригрозила Прилуцкому судом, если он продолжит заниматься мошенничеством.

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