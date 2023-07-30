Как оказалось, артист ничего об этом даже не знал.

Украинский артист Олег Скрипка не будет принимать участия в "благотворительном" ивенте, который должен состояться в гольф-клубе "Оболонь".

Пресс-служба артиста в комментарии УНИАН сообщила, что Скрипка не будет хедлайнером этого мероприятия, да и вообще они впервые об этом слышат:

"Мы в таких мероприятиях участия не принимаем. Это официальная информация от пресс-службы артиста. Я прошу вас передать организатору (концерта, - УНИАН), который себе там что-то придумал, что если он будет заниматься таким мошенничеством, мы подадим иск в суд".

Скандал вокруг "благотворительного" концерта

Участник талант-шоу "Україна має талант" Никита Прилуцкий пишет украинским звездам с предложением принять участие в "благотворительном" концерте, однако за участие придется заплатить. В качестве приманки он сообщил, что хедлайнером мероприятия будет Олег Скрипка и другие знаменитости.

В частности, такое предложение он сделал украинской певице Zelenooka. Он сказал, что за участие в ивенте ей нужно заплатить 500 долларов.

Как выяснилось позже, Прилуцкий предлагал свои услуги россиянам. И делал он это уже во время полномасштабного российского вторжения. Общаться с журналистами на эту тему он отказался.

Вас также могут заинтересовать новости: