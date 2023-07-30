Артист утверждает, что все это - "прикол".

Вокалист Никита Прилуцкий, который ранее писал звездам и предлагал им участие в "благотворительном" концерте, открестился от скандального мероприятия. После того как в беседе с журналисткой УНИАН артист заявил, что не является организатором мероприятия, он написал, что это все было пранком.

"Это был прикол. Пранк. Никакого мероприятия нет. Я шоумен, это такой пранк был для Тик-тока", - заявил Прилуцкий.

Помимо этого, он утверждает, что занимается благотворительностью. По словам артиста, он "всю войну помогал семьям". В качестве подтверждения певец отправил несколько фото, на которых он позирует рядом с людьми и пакетами.

Видео дня

Напомним, ранее Прилуцкий заявлял, что концерт действительно планируется. Он утверждал, что не является организатором мероприятия. Помимо этого, вокалист в грубой форме отказался раскрывать детали.

До этого Прилуцкий говорил, что певец Олег Скрипка станет хедлайнером мероприятия. Однако в команде артиста всю эту информацию опровергли. Помимо этого, представители Скрипки пригрозили судом.

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