Никита Прилуцкий утверждает, что он является основателем студии творчесткого развития.

Скандал с "благотворительным" концертом и певцом Никитой Прилуцким, который предлагал украинским звездам "купить" себе возможность выступить на мероприятии, не утихает. На фоне этого стало известно, что артист сотрудничал со многими известными персонами.

Так, студия творческого развития NP, основателем которой Прилуцкий называет именно себя, предлагает учить детей петь и танцевать. Ранее на мастер-классы туда приглашали известных артистов.

Так, студия анонсировала уроки от певицы Мили Нитич и актера Дмитрия Ступки. Помимо этого, на странице организации также можно найти информацию о том, что мастер-классы проводил и актер Анатолий Матвийчук.

О самом Прилуцком практически ничего не известно. Он закрыл страницу в Instagram и Facebook.

Мастер-классы в студии Прилуцкого - видео

Скандал вокруг "благотворительного" концерта - что известно

Ранее появилась информация о том, что Прилуцкий начал писать украинским звездам. Он предлагал им участие в "благотворительном" концерте, который якобы будет проводиться для сбора денег на помощь детям из Бахмута.

В беседе с журналистом УНИАН Прилуцкий заявил, что он не является организатором концерта. Впрочем, раскрывать детали мероприятия он отказался.

Однако ранее Прилуцкий говорил, что хедлайнером мероприятия станет Олег Скрипка. В команде певца все это опровергли.

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