Участник "Україна має талант" так и не сумел объяснить, зачем просил звезд платить за участие в концерте.

Вокалист Никита Прилуцкий, который писал украинским звездам и предлагал им купить возможность выступить на "благотворительном" концерте, прокомментировал скандал. В беседе с журналисткой УНИАН участник шоу "Україна має талант" заявил, что не является организатором мероприятия.

Сначала Прилуцкий пытался рассказывать о концерте, но быстро начал запинаться и путаться. А когда он услышал вопросы, на которые нужно давать четкие и развернутые ответы, желание вести беседу у него исчезло.

"У нас там артисты, да... Как бы вот так. Смотрите, у нас есть... Организатор не я... У нас идет оплата от артиста, да. Благотворительная. Извините, я это не очень хочу объяснять вам", - заявил Прилуцкий.

Вокалист не сумел объяснить, почему артисты должны платить за участие в "благотворительном" концерте. Он несколько раз заявил, что не хочет общаться на эту тему.

"Хотел дать (контакты организаторов концерта - УНИАН), но не дам, потому что этого вам не нужно знать... Я не буду вам ничего рассказывать. Я не хочу с вами общаться. Это не тайный ивент, просто я не хочу с вами общаться. Я вас не знаю", - отметил мужчина.

Скандал вокруг "благотворительного" концерта - с чего все началось

Ранее УНИАН сообщал, что Никита Прилуцкий начал писать украинским звездам, предлагая им участие в "благотворительном" концерте, на котором якобы будут собирать деньги для помощи детям из Бахмута.

Вокалист утверждал, что хедлайнером мероприятия станет Олег Скрипка. Однако команда певца уже отреагировала на скандал и заявила, что все это ложь. "Мы в таких мероприятиях участия не принимаем. Это официальная информация от пресс-службы артиста. Я прошу вас передать организатору (концерта, - УНИАН), который себе там что-то придумал, что если он будет заниматься таким мошенничеством, мы подадим иск в суд", - отметили представители Скрипки.

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