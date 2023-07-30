Екатерина Вареник объяснила, почему так произошло.

Пиар-менеджер украинских звезд Екатерина Вареник рассказала о ситуации, которая произошла вокруг ее подопечной, певицы Zelenooka. Сегодня участник "Україна має талант" Никита Прилуцкий написал артистке с предложением выступить на благотворительном концерте, однако за участие нужно было заплатить.

Как говорит Вареник, такой запрос ее возмутил. По ее словам, в стране продолжается война, культурный фронт выживает, как может, а здесь появляется человек, который приглашает на благотворительный концерт, за участие в котором еще надо заплатить.

"Господин Никита даже не дал объяснений, что за сбор, какая сумма, для чего, на что, счета или банки... Информации ноль. К тому же, когда я увидела информацию об "услугах для русских", меня порвало. Мое мнение, что таким людям не место в нашей стране. У нас война, а не время для набивания карманов средствами", - сказала Екатерина в комментарии УНИАН.

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Она добавила, что певица Zelenooka отказалась комментировать ситуацию. Она не хочет давать никаких комментариев. Поэтому Вареник прекратила сотрудничество с артисткой.

"Zelenooka не согласилась предоставить комментарий, нормальных причин я не знаю. Ведь считаю, что это не скандал, а открытие глаз украинцам о таком человеке. Мы перестали с этого вечера сотрудничать. Моя позиция - нужна огласка этой неприемлемой ситуации", - добавила пиарщица.

Скандал вокруг "благотворительного" концерта - что известно

Никита Прилуцкий предлагал украинским звездам выступить на "благотворительном" концерте, за участие в котором им нужно было заплатить по 500 долларов.

По его словам, вырученные деньги должны быть направлены на помощь детям из Бахмута, однако в разговоре с журналистами он не смог это подтвердить.

В команде Олега Скрипки, которого Прилуцкий назвал хедлайнером этого мероприятия, уже успели отреагировать. Пресс-служба артиста сообщила, что они впервые об этом слышат. Ни в каком подобном ивенте они участия никогда не принимали и принимать не будут. Более того, команда Скрипки пригрозила Прилуцкому судом, если он продолжит заниматься мошенничеством.

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