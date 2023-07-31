Артисты прокомментировали информацию о скандальном концерте, а также рассказали, что знают о вокалисте.

Украинская певица Мила Нитич и известный актер Дмитрий Ступка рассказали о вокалисте Никите Прилуцком, который вчера предлагал звездам участие в "благотворительном" концерте. Артист говорил, что за участие в этом ивенте участники должны платить по 500 долларов (более 18 тысяч гривень).

Выяснилось, что творческая студия, основателем которой является Прилуцкий, в прошлом анонсировала мастер-класс от Нитич. В комментарии для УНИАН певица отметила, что действительно получала предложение, однако так и не провела урок для детей.

"У нас не было того мастер-класса. Скажем так, я этого парня видела дважды в своей жизни... Он попросил меня провести мастер-класс в его школе, для его учеников. Это должно было быть на коммерческой основе. Я выделила время, мы начали все обсуждать, а потом он просто исчез! Он меня не приглашал, никаких больше приглашений не было", - рассказала Нитич.

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Когда певица услышала информацию о том, что сейчас Прилуцкий предлагал звездам участие в "благотворительном" концерте и говорил, что они должны платить, она была удивлена. Нитич заявила, что она бы точно не стала на такое соглашаться.

"Бред какой-то... Это какая-то мошенническая схема... После того, как человек решил сделать какой-то мастер-класс, а потом исчез, для меня вообще вопрос серьезности этого парня (исчез - УНИАН). Он мне вообще несколько раз что-то писал. Это сомнительный для меня человек... Хорошо, что я не имела с ним дел. Если бы он предложил мне такой концерт, за который я еще и должна была заплатить 500 долларов, я бы его послала вслед за русским кораблем", - добавила певица.

А Дмитрий Ступка подтвердил журналистам УНИАН информацию о том, что он давал мастер-класс для студии Прилуцкого. Впрочем, актер не виделся с вокалистом и даже не знает, что это за человек.

"Я его лично не знаю. Я был в Европе и он предложил мне провести мастер-класс для детей, онлайн. Мы его сделали и на этом все закончилось. С ним я лично не знаком... Больше мы с ним никаких дел не имели... Может он какой-то аферист? Честно говоря, я его реально не знаю. Вживую никогда не видел", - рассказал Ступка.

Кроме этого, источники на условиях анонимности рассказали, что артист является "ребенком из богатой семьи". По информации инсайдеров, Прилуцкий - сын очень обеспеченного человека.

Скандальный "благотворительный" концерт - с чего все началось

Недавно стало известно, что у артистов требуют деньги за участие в благотворительном концерте. Так, Прилуцкий писал певице и предлагал ей выступить на ивенте за 500 долларов. Впоследствии он заявил, что не является организатором мероприятия.

После этого артист начал говорить, что это вообще было "пранком". Однако Прилуцкий решил назвать все "приколом" только тогда, когда скандал получил огласку.

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