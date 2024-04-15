Она учится жить по-новому.

Украинская танцовщица Алена Шоптенко, которой недавно делали сложную операцию на ноге, рассказала о своем самочувствии.

Девушка опубликовала фото на костылях у себя в Instagram и отметила, что последние недели была на постоянном лечении.

"Я уже прошла криотерапию для уменьшения отека и экстракорпоральную магнитно-трансдукционную терапию для регенерации. Скажу честно, буквально три дня назад стало меньше болеть", - написала Алена.

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Также Шоптенко добавила, что вскоре ей снимут швы и должно стать еще лучше. Поэтому она с нетерпением ждет, когда сможет снова нормально передвигаться самостоятельно.

"Самые сложные 2 недели после операции позади", - подчеркнула тансовщица.

К слову, в конце марта Алена сообщила, что произошел несчастный случай. У нее 2 порванные связки коленного сустава из 4-х, из-за чего требуется хирургическое вмешательство. Шоптенко была вынуждена отменить все запланированные выступления.

Далее после операции она показала, как впервые прогулялась на костылях по улицам Вены, где проходит сейчас лечение. Елена отметила, что врачи ей вставили титановый крюк, чтобы в будущем колено смогло выдержать нагрузку во время танцев.

Напомним, ранее известная украинская актриса рассказала о серьезной травме.

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