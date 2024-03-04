Она не смогла терпеть боль и обратилась к врачам.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала о серьезной травме. Оказалось, что вчера, 3 марта, у нее была фотосессия, на которой она подвернула ногу.

Тышкевич пришлось сразу обратиться к врачам, ведь она начала испытывать дискомфорт при ходьбе.

"Фотосессия вчера получилась классной, но я на тех склонах сильно подвернула ногу. Отек, хруст, наступать больно", - написала актриса в своем Instagram, опубликовав фото из больницы.

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Но после осмотра ортопеда-травматолога Екатерина узнала, что это не самое страшное, о чем она думала - о переломе. У девушки диагностировали растяжение малоберцово-таранной связки левого стопного сустава. Ей назначили повторное обследование через две недели, а также таблетки и мази.

Заключение врача она опубликовала в сети, чтобы успокоить всех поклонников.

"Перелома или вывиха нет. Растяжение", - подписала актриса.

Напомним, ранее певица Алина Гросу рассказывала о травме на съемках клипа. Девушке пришлось срочно ехать в больницу и обращаться к хирургу, ведь она сорвала себе полтора ногтя во время съемочной сцены.

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