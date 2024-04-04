Танцовщица поделилась, что сегодня впервые вышла в свет после операции.

Победительница "Танцев со звездами", хореограф Алена Шоптенко недавно перенесла тяжелую операцию на ноге. Сейчас танцовщица проходит реабилитацию в столице Австрии – Вене.

На своей странице в Instagram Алена показала, как после операции прогулялась на костылях по улицам города. Звезда уже длительное время проживает в Австрии вместе с сыном. Шоптенко написала, что 4 апреля она впервые встала на ноги:

Это я впервые сегодня выхожу в свет и искренне радуюсь, что уже могу это делать самостоятельно.

В дополнение, знаменитость продемонстрировала, как с помощью специального аппарата проходит реабилитацию. По ее словам, именно это устройство помогает ее прооперированному колену быстрее восстановиться.

Кроме того, Шоптенко отметила, что во время хирургического вмешательства, в ногу ей вставили титановый крюк. Это сделали для того, чтобы в будущем колено смогло выдержать нагрузку во время танцев и ходьбы.

"Кстати, у меня в колене теперь есть титановый крюк. Пока не понимаю как к этому относиться, но это важно для того, чтобы оно выдерживало нагрузку в будущем", – поделилась танцовщица.

Напомним, Алена Шоптенко рассказала о несчастном случае, во время которого получила травму.

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