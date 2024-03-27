Она передвигается на костылях и отменяет ближайшие мастер-классы.

Танцовщица Алена Шоптенко сообщила о несчастном случае, из-за которого ей нужно делать операцию.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото из больницы и расписала более подробно, как чувствует себя сейчас.

"Желающего судьба ведет, нежелающего - тянет". Я чувствовала, что давно пора было немного сбавить темп. Теперь у меня просто нет шансов этого не сделать. Из-за несчастного случая 2 порванные связки коленного сустава из 4-х и операция через несколько дней. После - реабилитация 2 месяца", - написала Алена.

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Она добавила, что вынуждена отменить свои мастер-классы, ведь будет проходить долгую реабилитацию.

"Я не буду говорить, насколько для меня важны ноги и какие у меня сейчас ощущения, таких травм у меня не было никогда. Однако внутри есть уверенность, что через некоторое время все будет, как раньше, потому что я, как минимум, сделаю для этого все возможное", - отметила танцовщица, опубликовав фотографию на костылях.

Как именно произошла травма - Шоптенко не уточняет, однако добавляет, что после этой ситуации сделала определенные выводы.

"В очередной раз убеждаюсь, что самое ценное - это здоровье и люди. Я бесконечно благодарна близким и друзьям за поддержку, даже просто слова способны лечить. Вывод: Слушать себя и свое тело - это навык, который желательно приобрести как можно раньше, иначе бить будет по самому больному", - написала Алена.

Напомним, ранее Алена Шоптенко рассказала о трудностях адаптации маленького сына за границей.

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