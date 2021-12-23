Винценцо Дулепа рассказал, как встретил 2021 год на Мальдивах.

Участник второго сезона проекта "Холостячка" ресторатор Винченцо Дулепа показал, как встречал 2021 год на Мальдивах. 31-летний "холостяк" рассказал, что этот отдых был лучшим в его жизни.

Соответствующие фотографии участник проекта выложил на своей странице в Instagram.

На фото Дулепа позирует преимущественно в шортах. Также на одной из фотографий он в гидрокостюме ныряет в воду. На другой "холостяк" надел новогоднее красное платье, украшенное серебристым "дождиком" и гирляндами. К образу он также добавил ярко-желтые очки.

Читайте такжеУчастник "Холостячки-2" со Златой Огневич раскрыл правду о шоуДулепа поделился с подписчиками, что именно во время этого отдыха он научился прощать и отпускать негатив и обиды.

"С тех пор как я все отпустил — почти год со мной происходят очень крутые и непонятные вещи. Я всегда мыслю только позитивно, чтобы не случилось! Вселенная меня выводит к очень сказочным и значимым моментам в жизни. Я этот год прожил как 5 лет - это было круто", - рассказал Дулепа.

В комментариях пользователи поддержали "холостяка". "Очень честный пост", "Спасибо, что поделился", "Жизненные слова" - отмечают в комментариях.

Напомним, ранее победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный пожаловался на трудности после расставания с главной героиней певицей Златой Огневич. Мужчина отметил, что ему нужна перезагрузка и принятие себя и своего состояния.

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