Ресторатор Винченцо Дулепа показал подписчикам спортивный торс / фото: instagram.com/vincenzo_dulepa/

Участник второго сезона проекта "Холостячка" ресторатор Винченцо Дулепа показал, как встречал 2021 год на Мальдивах. 31-летний "холостяк" рассказал, что этот отдых был лучшим в его жизни.

Соответствующие фотографии участник проекта выложил на своей странице в Instagram.

На фото Дулепа позирует преимущественно в шортах. Также на одной из фотографий он в гидрокостюме ныряет в воду. На другой "холостяк" надел новогоднее красное платье, украшенное серебристым "дождиком" и гирляндами. К образу он также добавил ярко-желтые очки.

Читайте такжеУчастник "Холостячки-2" со Златой Огневич раскрыл правду о шоуДулепа поделился с подписчиками, что именно во время этого отдыха он научился прощать и отпускать негатив и обиды.

"С тех пор как я все отпустил — почти год со мной происходят очень крутые и непонятные вещи. Я всегда мыслю только позитивно, чтобы не случилось! Вселенная меня выводит к очень сказочным и значимым моментам в жизни. Я этот год прожил как 5 лет - это было круто", - рассказал Дулепа.

В комментариях пользователи поддержали "холостяка". "Очень честный пост", "Спасибо, что поделился", "Жизненные слова" - отмечают в комментариях.

Фото Дулепа на Мальдивах 23 декабря 2021
Фото Дулепа на Мальдивах 23 декабря 2021
Фото Дулепа на Мальдивах 23 декабря 2021
Фото Дулепа на Мальдивах 23 декабря 2021
Фото Дулепа на Мальдивах 23 декабря 2021
Фото Дулепа на Мальдивах 23 декабря 2021

Напомним, ранее победитель "Холостячки-2" Андрей Задворный пожаловался на трудности после расставания с главной героиней певицей Златой Огневич. Мужчина отметил, что ему нужна перезагрузка и принятие себя и своего состояния.

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