Мужчина поделился размышлениями о том, реально ли построить отношения на проекте.

Один из самых брутальных участников шоу "Холостячка-2" Юрий Рудый рассказал, что не следит за жизнью Златы Огневич после проекта.

В интервью "Сегодня" мужчина признался, что певица не была ему интересна до реалити.

Читайте такжеУчастник "Холостячки-2" со Златой Огневич раскрыл правду о шоу"Мне эта девушка изначально не была интересна, но как к человеку, который сам многого добился, я отношусь к ней с глубоким уважением. Было несколько незначительных сообщений в соцсетях, и на этом все", - поделился Рудый.

Он заверил, что не интересуется не только Златой, но и ни одним блогером либо известной личностью. "Какие-то чужие мне люди, которые предают публичности каждому своему "пуку" у меня абсолютно не вызывают интереса", – рассказал режиссер.

Юрий добавил, что верит в то, что любовь можно встретить и на проекте вроде "Холостячки".

Напомним, после финала шоу "Холостячка-2" Андрей Задворный расстался со Златой Огневич спустя 1,5 месяца отношений. Все - по инициативе мужчины, у которого прошли чувства.

После пост-шоу "Холостячка. Жизнь после проекта" на обоих обрушилась волна критики, ведь многие не одобряли выбор Златы в финале. Затем и сама бывшая пара начала обмениваться колкостями в своих постах и "историях" в сети.

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