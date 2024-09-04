Она хотела узнать, является ли наследственной задержка речи у ребенка.

Жена украинского певца Виктора Павлика - блогер и предприниматель Екатерина Репяхова - рассказала о результатах генетического анализа 3-летнего сына Михаила.

Не секрет, что у мальчика есть задержка речи, о которой откровенно говорит Репяхова. Поэтому недавно она решила сделать генетическое обследование и понять наследственная ли эта проблема. Результатами анализов блогерша поделилась в своем Instagram.

"Пришел результат. Руки дрожат", - написала Екатерина.

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Позже девушка написала, что не сразу получилось расшифровать документ, ведь не все врачи могли оперативно ответить.

"Много чего написано. Я же сразу к врачу, а мне говорят, что ближайшая дата 23.09. А как дожить до 23.09?", - пожаловалась Репяхова.

Однако она все же нашла специалиста в Черновцах, которая смогла все подробно объяснить и написала так:

"На основе данных экзомного секвенирования наследственного заболевания нет. Во время внутриутробного развития плода произошли изменения в гене, которые привели к задержке психоречевого развития Михаила".

К слову, Репяхова рассказывала, что сыну ставили сначала диагноз диспраксия, то есть неврологическое расстройство, из-за которого наблюдается нарушение произвольных движений ребенка и есть проблемы с координацией. Екатерина показывала мальчика многим врачам и потратила много денег, но никто не мог помочь. Однако недавно невролог смог наконец прояснить ситуацию и назвал истинную причину проблемы.

3-летний Михаил сейчас активно посещает развивающие занятия с логопедом, занимается нейрокоррекцией и плаванием.

Напомним, недавно 10-летняя дочь Камалии попала в больницу.

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